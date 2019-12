Donne e lavoro tra ostacoli e stereotipi, il focus nel Sannio L'iniziativa in programma il 5 dicembre a Palazzo Paolo V

“Inspiring Women: Female Voices from Academia, Business, and Politics”. Donne protagoniste del convegno in programma il 5 dicembre alle 15, presso la sede di Palazzo Paolo V, organizzato dall’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia (ADI) di Benevento, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune di Benevento, l’Università degli Studi del Sannio ed altri enti locali e nazionali aderenti all'iniziativa.

"Scopo dell'incontro - spiegano gli organizzatori - è alimentare il dibattito sull'importanza della valorizzazione della figura femminile attraverso le testimonianze di donne che si sono distinte per particolari meriti in ambito accademico-scientifico, imprenditoriale e politico. Il convegno si propone di discutere le profonde trasformazioni culturali che hanno investito i tre settori del sociale, del prezioso contributo e del costante impegno delle donne nella ricerca, nel mondo del business e della politica. Particolare attenzione sarà data all'analisi dei principali ostacoli di carattere sociale ed economico e degli stereotipi culturali, radicati nella nostra società, che impediscono l’effettivo raggiungimento della parità di genere".