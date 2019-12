I sindacati "Lavoratori Sam senza stipendio da mesi" Cgil, Cisl e Uil sollevano la questione dei lavoratori Sam

“Non c’è più pace i lavoratori del Gruppo SAM S.r.l. che espletano servizio presso la stazione ferroviaria di Benevento, da tempo costretti a lavorare senza che l’azienda eroghi i dovuti stipendi nei tempi prestabiliti”.

La denuncia arriva dai sindacati Cgil, Cisl e Uil trasporti del Sannio che spiegano: “Ogni mese si ripete questo scempio, in tutto ciò i lavoratori continuano a dare le loro prestazioni senza creare alcun disagio. Un comportamento aziendale intollerabile che dimostra l’assoluta mancanza di rispetto verso i lavoratori”.

Il mancato pagamento sta creando gravi disagi ai lavoratori e alle loro famiglie, tanto che i sindacati “oltre a manifestare nelle sedi opportune quanto di vergognoso stanno vivendo i dipendenti, vogliono esprimere la massima vicinanza e solidarietà alle famiglie dei lavoratori che per colpa dell’incoscienza ed irresponsabilità dell’azienda Gruppo SAM S.r.l. sono costrette ad affrontare un drammatico momento”.

I segretari generali di Filt Cgil, Giuseppe Anzalone, della Fit Cisl, Edoardo Marra e della Uil Trasporti con Cosimo Pagliuca “in considerazione che sono alle porte le festività natalizie”, auspicano “che qualcuno si renda conto della gravità in questione e intervenga in maniera decisa, in modo da evitare che la dignità dei lavoratori venga assiduamente calpestata”. Della procedura di raffreddamento sono stati informati i prefetti campani.

“Chiediamo – chiosa Giuseppe Anzalone, segretario Filt Cgil Avellino Benevento - alle autorità preposte di intervenire in modo tale da non far ricadere tutto il disagio sui lavoratori”.