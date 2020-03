Fondi emergenza Covid: poco più di 2 milioni ai comuni sanniti Il riparto dei fondi legati alla solidarietà alimentare

Dai 400 mila euro di Benevento ai 119mila di Montesarchio ai circa 50-60mila euro di media per gli altri comuni sanniti, fino a cifre inferiori per quelli più piccoli. (Nella fotogallery in basso il riparto totale comune per comune)

Sono queste le somme che spettano ai comuni sanniti come risorse da destinare alla solidarietà alimentare. Alla provincia di Benevento toccano poco più di 2 milioni di euro.



Questti i criteri di distribuzione: Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri : a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze,all’indirizzo:https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.ph p?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.