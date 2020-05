Balestrieri: "Domani apriamo nuovo negozio: Italia ripartirà" Nel momento più nero nuova apertura. Gianni Balestrieri: "Abbiamo tutto per rialzarci con forza"

Inaugurazione. Basta solo questa parola in un periodo in cui all'ordine del giorno ci sono chiusure e difficoltà a strappare un sorriso.



Sì, scriviamo di un'attività che apre, a Benevento, ed è un bel segnale. E' l'Ottica Balestrieri che inaugura domani a Corso Garibaldi, e il patron, Gianni Balestrieri, ultimo in una generazione di ottici spiega: “Eravamo già partiti da prima del coronavirus e non ci siamo bloccati. Non me la prendo con nessuno: quel che è accaduto è accaduto ma ora dobbiamo superarlo. Le difficoltà ci sono ma si superano: apriamo una nuova attività, in maniera convinta”.



Chiaramente un'inaugurazione alternativa, con tutte le precauzioni e le cautele, ma va bene così: “Non ci saranno feste e cerimonie ma solo un taglio del nastro e un brindisi di buon augurio: ci sarà il sindaco, penso che anche lui abbia piacere nel vedere che apre una nuova attività in un momento così complicato”.



Sono già diverse, com'è noto, le attività della famiglia Balestrieri nel settore dell'ottica a Benevento: “Siamo rimasti aperti – spiega Gianni - perché ovviamente forniamo un servizio, ma il periodo non è stato certo bello. Ora si riparte e sono felicissimo che all'inaugurazione domani ci saranno anche altri colleghi: testimonianza di un settore che lavora con professionalità, che poi è la cosa fondamentale. Un occhiale sanno venderlo in molti, per fare gli ottici ci vuole professionalità”.



Sì riparte dunque, e con grande ottimismo e anche con spirito patriottico: “Io sono convinto che ci sarà una ripresa economica dopo il covid in Italia: siamo bravi, abbiamo ottimi prodotti e possiamo finalmente ripartire con forza ed entusiasmo come sempre abbiamo fatto dopo le difficoltà. Per quel che mi riguarda la mia filosofia sarà proprio di appoggio totale all'Italia: lavorerò molto con aziende italiane, non con chi ci ha voltato le spalle”.