"Vogliamo riaprire ma così rischiamo di non coprire le spese" Torna oggi alle 13 sul canale 696 l'appuntamento con Campania 4.0: puntata dedicata al turismo

Nuovo appuntamento oggi su Ottochannel con Campania 4.0. In questa puntata attenzione rivolta al turismo tra incertezze per il futuro e la voglia di ripartire. Con Imma Tedesco spazio alle storie d'impresa con il racconto del presidente del distretto turistico 'La riviera salernitana' nonché titolare di una storia struttura balnerare di Salerno, Alberto Serritiello che assicura: “La voglia di riaprire c'è ma il timore è che quest'estate chiuderemo in perdita. Servirà sicuramente più personale ma potremo ospitare meno clienti”.

A fare il punto sulle difficoltà per il comparto il presidente regionale della Fiba Confesercenti, Raffaele Esposito. A seguire la rubrica dedicata a salute e benessere: ospite di oggi il dottor Domenico Errico, specialista in odontoiatria.

Infine spazio al gusto con le ricetta di Marianna Iaquinto del ristorante 'Lady Anna' di Ceppaloni, in provincia di Benevento.

L'appuntamento con Campania 4.0 è per oggi sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 19 e alle 21