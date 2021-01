Alluvione, proroga per il completamento degli interventi La decisione dopo l'incontro in Regione tra De Luca, Vigorito e Liverini

Sono state attivate le procedure amministrative necessarie per prorogare i termini per il completamento degli interventi di ripristino delle strutture produttive ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre 2015, al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stanziate da parte dei beneficiari.

E' quanto emerso dopo l'incontro avuto oggi dal Presidente Vincenzo De Luca con il Presidente uscente Filippo Liverini e quello designato di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.

L’esigenza nasce dalle difficoltà che le aziende hanno incontrato nel corso del 2020, ed ancora persistenti, di portare avanti gli investimenti programmati ed ammessi a finanziamento a causa dell’emergenza pandemica da Covid -19.

In particolare la proroga posticiperà i termini definiti con il decreto dirigenziale n. 568 del 13/12/2019, al termine unico del 31/12/2021.

La proroga, pertanto, riguarderà sia la data di ultimazione degli interventi agevolati a valere sull'Avviso pubblico per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive, sia la data di ultimazione degli interventi agevolati a valere sull'Avviso per investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi.