Venerdì Vigorito illustra le linee del mandato a Confindustria Alle 9 e 45: evento in diretta sia su Ottopagine.it sia in tv sul canale 696 del digitale

Il prossimo venerdì 19 febbraio con inizio alle ore 9.45, presso il Complesso San Vittorino (Via Tenente Pellegrini 16, Benevento), il Presidente eletto di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, incontrerà la stampa per presentare le linee programmatiche del suo mandato di Presidenza.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta sia su questo sito, Ottopagine.it sia in televisione sul canale 696 del digitale terrestre.