Riecco i mercatini in piazza IV Novembre In esposizione oggettistica e artigianato: “Speriamo di tornare alla normalità”

E' tornato questo fine settimana in piazza IV Novembre il mercatino delle Streghe' con stand di artigianato e oggettistica, ma anche con espositori di piante e miele. E così c'è stato chi dopo mesi di stop ha potuto riprendere con l'attività ed è tornato a sperare nella tanto auspicata normalità nonostante il weekend di nuove restrizioni con il passaggio della Campania in zona arancione. “Era da un anno che non potevo esporre i miei prodotti”, ha commentato questo pomeriggio uno degli espositori presenti in centro. “L'ultimo mercatino era stato ad ottobre proprio a Benevento”, ha aggiunto un altro espositore auspicando di “tornare presto alla normalità anche se è difficile”.

Un evento che si spera possa essere ripetuto anche nei prossimi mesi: “L'obiettivo – ha commentato l'assessore al Commercio, Alfredo Martignetti - è dare una piccola risposta al momento particolarmente difficile che stiamo attraversando soprattutto per quelle categorie che in questo momento sono state danneggiate in modo incisivo. Un piccolo segnale, ma anche un'occasione di svago per le famiglie”.

Martignetti, pertanto, traccia un primo bilancio dell'evento: “Tutti hanno rispettato le misure previste, l'area è stata recintata assicurando il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine. Cercheremo di moltiplicare queste iniziative sia con i mercatini settoriali, ma anche con quelli per la vendita diretta delle nostre eccellenze enogastronomiche a chilometro zero avendo già autorizzato delle giornate aggiuntive. Presto ci sarà un nuovo confronto sull'argomento perché – ha concluso Alfredo Martignetti - il mio obiettivo è quello di dotare ogni quartiere di almeno un mercatino a settimana”.