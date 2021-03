Mataluni: numeri bassi rispetto ad altre province Il presidente di Confindustria giovani di Benevento: riflettere per ripartire una volta per tutte

"Campania di nuovo in zona rossa? Purtroppo sì! Eppure nel nostro Sannio abbiamo numeri bassi rispetto al resto della Regione". Così il presidente di Confindustria Giovani di Benevento, Biagio Flavio Mataluni commenta la decisione di istituire sull'intero territorio campano la zona rossa. In tanti, infatti, auspicavano che il Sannio fosse tenuto fuori dalle ulteriori restrizioni proprio grazie al basso numero di contagi.

"Ma il punto - spiega Mataluni - non è (solo) questo: vi rendete conto che è un anno, da quando è arrivato il covid19, che saltiamo di lockdown in zonarossa? In un quadro del genere credo sia molto limitativo parlare di irresponsabilità dei cittadini, che pure ci sarà stata ovviamente: qualcosa non ha funzionato se dobbiamo rinunciare ancora a pezzi della nostra libertà. E su questi errori bisogna riflettere per ripartire: una volta per tutte".