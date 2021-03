Confcommercio: il Comune blocchi i tributi Romano, presidente dell'associazione di categoria chiama a raccolta gli imprenditori

Il pagamento della tari e le difficoltà degli imprenditori sanniti al centro dell'intervento del presidente di Confcommercio Benevento, Nicola Romano che, in una lettera aperta agli imprenditori, li chiama a raccolta per mettere a punto insieme una strategia per resistere alla crisi imposta, soprattutto, dalla pandemia.

“Carissimi Imprenditori, - scrive Romano - “al peggio non c’è mai fine”; così recita un vecchio detto che sintetizza al meglio gli ultimi accadimenti legati alle cartelle di pagamento relative al tributo Tari per l’anno 2015 che la società di riscossione comunale Andreani ha e sta notificando. (seguiranno, nel breve quelle relative agli anni 2016-17-18-19-20) Lo ha fatto rispettando le norme vigenti? Sicuramente sì! E l’Amministrazione comunale poteva intervenire per bloccare il tutto e/o mitigarne le pretese? Superfluo chiederselo, poco importa. Imperdonabile comunque l'atteggiamento del Comune, nemmeno innanzi agli effetti sull’economia territoriale successivi al periodo di emergenza di cui alla pandemia in corso ha ritenuto di dover riflettere su una situazione economico-sociale già non idilliaca.

Dobbiamo prendere tutti coscienza che siamo in una emergenza sanitaria e socio-economica che richiede azioni immediate ed efficaci anche da parte delle istituzioni locali: tutti hanno un ruolo chiave da svolgere con azioni tempestive e coraggiose.

Innanzi al rischio della sopravvivenza dell’imprenditoria del Sannio l’amministrazione comunale deve trovare subito il coraggio di bloccare e annullare tutti i tributi; stesso coraggio che deve assumere la Regione e lo Stato.

Partendo dal dato certo, tra l’altro, che il tributo locale era ed è tra i più alti a livello nazionale, se non addirittura il più caro in assoluto, forse qualcosa politicamente era necessario disporre anche a fronte di una redditività aziendale tra le più basse d’Italia. Abbiamo interpellato esperti amministrativi del settore per capire se c’è la possibilità di avversare e/o correggere il quantum richiesto: abbiamo ricevuto risposte. Nella certezza che comunque è “l’unione che fa la forza” vorremmo improntare insieme una azione di opposizione unitaria avvalendoci di professionalità del settore. E’ così che abbiamo programmato un incontro aperto a tutti gli Imprenditori, non importa se nostri associati o meno, da tenersi presso la sala conferenza dell’Hotel Il Molino non appena le norme anti Covid19 lo consentiranno”.

Quindi Romano ricorda le modalità di partecipazione e chiosa: “L’agire attraverso decisioni fondate sulla conoscenza, sul coraggio e sull’umiltà che insieme sapremo diffondere a livello territoriale nel rispetto della contemperazione delle garanzie costituzionali e dei diritti delle Imprese è il traguardo che dobbiamo imporci. Sarà nostra cura comunicare la data e l’ora dell’incontro da cui certamente nasceranno analisi e proposte coerenti con la piena presa di coscienza che il Covid-19 non è solo una pandemia sanitaria ma anche economico-sociale che ha messo in ginocchio il futuro del Sannio e dei nostri giovani”.