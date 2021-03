Scalo merci a Ponte Valentino, incontro Barone - Errico Questa mattina nella sede dell'Asi di Benevento

Incontro questa mattina presso la sede dell’Asi di Benevento tra il presidente dell’ente Luigi Barone e il consigliere delegato del presidente della Regione per l’Alta Capacità, Fernando Errico. Sono state affrontate le tematiche del "trasporto e in particolare si è discusso dello studio per la realizzazione dello scalo merci a Ponte Valentino".

“Ringrazio l’onorevole Errico per l’incontro e la immediata disponibilità dimostrata a lavorare per realizzare un importante investimento utile all’intero Sannio”, ha spiegato al termine dell’incontro il presidente Barone. “Lo scalo merci, unito alla Zes, rappresenterebbe un ulteriore elemento di attrazione per i nuovi investimenti”, ha concluso il presidente dell’Asi.

Il consigliere delegato di De Luca, Fernando Errico, ha assunto l’impegno “a lavorare in sinergia tra Regione Campania, Rfi e enti locali affinché lo scalo merci possa essere realizzato in tempi ragionevoli, determinando una nuova prospettiva di sviluppo per il Sannio e le aree interne”.

"Nei prossimi giorni - viene precisato ancora a termine dell'incontro - il consigliere delegato all’Alta Capacità Errico incontrerà i dirigenti di Rfi per verificare la proposta progettuale coinvolgendo la Regione Campania in un’opera comunque strategica per Benevento e il Sannio".