Gelo sulle colture, Masiello: ogni giorno nuove segnalazioni Il presidente della Coldiretti: "Ancora difficile fare stima precisa, ma danni ingenti"

“È un fenomeno molto diffuso in tutta la regione e per le diverse tipologie d'impresa: che vanno dalle produzioni orticole e tutto quello che è la viticoltura, la frutta ma è stata colpita anche la zootecnia perché le fave che erano in uno stato della vegetazione molto delicato sono state rovinate. Quindi questa gelata e questo maltempo ha creato seri danni alle coltivazioni in campo”. Così il presidente della Coldiretti Campania, Gennarino Masiello in merito ai danni causati dal gelo dei giorni scorsi in diverse aree del Sannio. Dalla Valle Caudina alla Telesina si contano ancora i problemi causati dal maltempo dei giorni scorsi:

“Abbiamo messo in moto gli uffici di zona – spiega il presidente della Coldiretti - che stanno raccogliendo le segnalazioni e devo dire che purtroppo non tocca solo le diverse realtà della provincia di Benevento. Stiamo facendo questo tipo di attività anche nelle altre province e le segnalazioni sono moltissime”.

Si conta, pertanto, di riuscire ad avere un quadro dettagliato della situazione partendo dall'analisi non solo delle colture colpite dal gelo ma anche delle aziende e dei territori interessati dai disagi provocati dal maltempo: “Stiamo cercando di fare la conta di quelle che sono le superfici colpite e le imprese interessate da questa gelata e purtroppo il numero cresce di giorno in giorno in base alle segnalazioni che ci arrivano. Ad oggi non siamo nelle condizioni dare una stima precisa, ma i danni ammontano a centinaia di milioni di euro”.

L'esponente regionale e nazionale della Coldiretti, pertanto, evidenzia: “Ogni volta dobbiamo mettere in campo uno sforzo per recuperare dati, però le risorse a disposizione non sono mai sufficienti e spesso arrivano in ritardo per quel che può essere il recupero molto parziale del danno avuto. Quel che sono convinto che bisogna strutturare è una condizione di assicurativa – conclude Gennarino Masiello - con strumenti che possano garantire all'imprenditore di non andare in crisi quando avvengono fenomeni di questo tipo”.