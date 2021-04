Lavoro, Confindustria: ecco come e quando funzionerà sportello La presentazione di 'Spazio Lavoro' e le modalità per accedere ai servizi

“Spazio Lavoro è frutto di una partnership pubblico/privata ed erogherà servizi avanzati e specialistici a tutte le imprese del Sannio”. Così in una nota di Confindustria Benevento al termine dell'inaugurazione che si è svolta questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dell’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Antonio Marchiello, del Responsabile territoriale Campania e Calabria – Anpal servizi, Michele Raccuglia e del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, lo sportello Spazio Lavoro.

Nel dettaglio ecco come funzionerà e quando attivato lo sportello: “L’innovativo sportello sarà ospitato all’interno degli uffici di Confindustria-Benevento – viene precisato dagli industriali sanniti - che ha reso disponibile gratuitamente un apposito spazio attrezzato e funzionale. Lo sportello disporrà della presenza di operatori qualificati dei Centri per l'Impiego e dell’assistenza tecnica di Anpal Servizi, con l’obiettivo di implementare le politiche attive in materia di lavoro, di rendere disponibili servizi di consulenza e recruiting per le imprese, di favorire l’occupazione e lo sviluppo economico del territorio.

Spazio Lavoro sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 12 ed erogherà anche servizi a distanza ovvero su appuntamento”.

E dunque lo sportello “aiuterà ad orientarsi rispetto agli strumenti messi in campo per favorire le politiche attive e tutelare l’occupazione collettiva. Una nuova

vision dei servizi pubblici per il lavoro che si apre alle imprese ed ai territori, moltiplica i punti di accesso alle informazioni, migliora l’attrattività, diffonde le opportunità. Al termine della presentazione è stato sottoscritto l’apposito protocollo tra Confindustria Benevento e Regione Campania che individua modalità e termini della collaborazione attivata”.