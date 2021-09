Psr agricoltura, Masiello: finalmente la svolta attesa "Nel Sannio poco meno di cinquecento domande"

“Finalmente siamo arrivati alla graduatoria definitiva che consentirà ai giovani di verificare i risultati della propria candidatura e si è riusciti a trovare un ulteriore dotazione finanziaria che consentirà almeno in parte di scorrere la graduatoria”. Così Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania all'indomani dell'annuncio della pubblicazione a breve della graduatoria definitiva dei Psr in Campania. Cosi come assicurato "dall'assessore regionale Nicola Caputo nel corso dell'incontro di ieri a Castello del Matese promosso dalla Coldiretti" e ribadito anche sui social dal titolare dell'assessorato all'agricoltura in Campania: “La #GoodNews di oggi - ha scritto ieri Caputo nel consueto #AgriDiario - riguarda il Progetto Integrato Giovani , meglio conosciuto come #Pig. Domani pubblicheremo la graduatoria definitiva: è stato un percorso lungo e complesso che finalmente si avvia a conclusione. Un nuovo nastro di partenza per le politiche giovanili nel settore agricolo”.

E dunque una buona notizia che riguarda “oltre duemila giovani che hanno presentato domanda – ricorda Masiello – di cui circa 1500 i progetti ammessi e non finanziabili”.

Numeri importanti che riguardano anche molti giovani sanniti: “Nel Sannio sono poco di 500 le domande presentate”. E dunque si tratta di “tanti imprenditori giovani che hanno pensato di realizzare un sogno d'impresa nel mondo agricolo, che hanno presentato progetti importanti di sviluppo e di innovazione delle aziende”.