Commercio, Alviggi: "Sì al green pass per scongiurare chiusure" Il presidente della Confesercenti: “Il settore non potrebbe reggere altre restrizioni”

“Noi ripartiamo al cento per cento, ma non bisogna dimenticare la sofferenza che c'è stata nel settore e il dramma che abbiamo vissuto noi imprenditori”. Gianluca Alviggi, presidente provinciale della Confesercenti di Benevento non ha dubbi: il settore ha voglia di ripartire. Ma con la fine dell'estate il timore per il commercio è di dover affrontare ulteriori e nuove restrizioni dopo un anno e mezzo di grandi difficoltà: “Ci siamo ripresi e abbiamo cavalcato l'onda di questo periodo un pò in crescita che c'è stato dopo un enorme periodo di chiusura e di restrizioni. Adesso il terrore è di ripiombare il quella situazione, perché non potremmo assolutamente consentire e permetterci un autunno 'nero' come sono stati quelli scorsi”.

Di qui l'auspicio che la Campania possa restare in zona bianca e che anche nei prossimi mesi le attività possano continuare a lavorare regolarmente: “La speranza è che si possa restare nei limiti previsti che consentono alla regione Campania di restare in zona bianca”.

E dunque, secondo l'esponente dell'associazione di categoria bene l'utilizzo del gress pass per “evitare chiusure che il settore non riuscire più ad affrontare”. Un invito ai “diffidenti” a considerare quello che “potrebbe accadere alla nostra categoria, agli autonomi, a tutti coloro che hanno bisogno che la situazione resti così. A chi rischia di chiudere l'attività”.

Nessun dubbio pertanto sull'utilizzo del certificato verde: “Dovremmo averlo tutti per consentire a tutti di continuare socialmente ed economicamente una vita normale. Se il green pass è la chiave allora lo dobbiamo fare”.

Come detto, ad oggi appare ormai difficile secondo il presidente Confesercenti che il settore possa sostenere ulteriori restrizioni dopo quelle già affrontate nei mesi scorsi: “Ognuno di noi ha dovuto far fronte alle difficoltà – conclude Gianluca Alviggi - ma adesso non ci potrebbe essere assolutamente nessuna risorsa aggiuntiva a quelle che abbiamo già impegnato nelle nostre attività”.