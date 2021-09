Paupisi, ecco la caccia al tesoro per salutare l'estate Una giornata per grandi e piccini: "Significativo seppur parziale ritorno alla normalità"

L’estate volge al termine e la Pro Loco di Paupisi vuole salutare la stagione estiva organizzando una Caccia al Tesoro per bambini il prossimo 18 settembre con il patrocinio del Comune di Paupisi.

"La Caccia al Tesoro si svilupperà per il centro cittadino di Paupisi - spiegano i promotori dell'evento - fatta di percorsi di cultura, intrattenimento, musica, giochi e sport. Una scoperta delle bellezze di Paupisi e dei suoi spazi aperti, in modo libero ma sempre responsabile e attento. Ogni squadra dovrà essere composta da 10 persone di cui 2 maggiorenni, 6 bambini di età 6-11 anni e due ragazzi di età 12-14 anni. Il ritrovo dei partecipanti sarà in piazza “Don Tommaso Boscaino” con partenza alle ore 15 e le premiazioni sono previste per le ore 18:00 nella palestra comunale sita in via Vignali".

Un appuntamento che segna un "significativo, seppur parziale, ritorno alla normalità. Si precisa che la manifestazione sarà organizzata nel rispetto delle norme anti-covid".