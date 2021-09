Barone: «Sinergia tra imprese e istituzioni a buon punto nel Sannio» Il presidente Asi a margine dell'assemblea dei soci di Confindustria

"La sinergia tra mondo dell'impresa e istituzioni è la via maestra per rendere il Sannio protagonista, e con la guida del presidente Oreste Vigorito il percorso è ben avviato". Così il presidente dell'Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone, al termine dell'assemblea generale dei soci 2021 di Confindustria Benevento che si è tenuta a Limatola. "Un territorio vastissimo come il nostro, ma per abitanti più piccolo di un quartiere di Napoli, può vincere le proprie battaglie soltanto se c'è collaborazione e intesa tra tutte le realtà territoriali", ha proseguito il presidente Barone che si è complimentato con il presidente Vigorito "per una ottima relazione che ha segnato una linea chiara di sviluppo per il Sannio". Poi il presidente Barone ha ricordato "l'ottimo lavoro svolto dall'Asi con Confindustria per l'hub vaccinale attività economiche e produttive, unico in Italia. Abbiamo messo assieme idee, forze, lavoro e collaborazione e in meno di una settimana abbiamo creato il centro vaccinale. Si tratta di un esempio assolutamente positivo di sinergia che va guardato come modello", ha aggiunto ancora Barone, che ha concluso: "Bisogna, tuttavia, unire le forze anche per combattere la burocrazia. Purtroppo il mondo dell'impresa troppo spesso è messo all'angolo dalle assurde richieste documentali della Pa e bisogna lavorare affinché si arrivi a fare in modo che l'impresa sia vista come una grande opportunità di creare lavoro e sviluppo. e non come una mucca da mungere".