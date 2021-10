Filiera pasta 100% sannita, Coldiretti e Rummo presentano le nuove sfide Il ricordo a sei anni dall'alluvione

Domani, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 12 presso la Sala Vetrone della Coldiretti a Benevento si terrà la conferenza stampa di presentazione delle nuove sfide dell'accordo di filiera per la pasta Rummo con grano 100% sannita. “L'occasione – spiega Coldiretti - sarà utile per fare il punto sul prezzo del grano, grazie al contratto con il Consorzio Cecas, ma anche per ricordare i sei anni dall'alluvione che devastò lo stabilimento nell'area Asi di Ponte Valentino”. Saranno presenti Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato del Pastificio, e Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente della federazione sannita. Seguirà degustazione di pasta 100% sannita a cura dei cuochi contadini di Campagna Amica.