Benevento: buoni segnali, cresce la voglia d'impresa Boom di nuove iscrizioni di aziende. La vitalità imprenditoriale torna ai livelli pre covid

Segnali di ripresa si intravedono per il tessuto socio economico di Benevento, dopo anni di buio totale legati ovviamente anche al covid. E' quel che emerge dal Registro delle Imprese di infocamere, il sito che conduce per conto di Unioncamere l'indagine sulle aziende attraverso gli archivi delle Camere di Commercio italiane. Ebbene, per quel che attiene al Sannio i dati del Movimprese descrivono una tendenza decisamente positiva rispetto agli ultimi anni nei primi due trimestri del 2021. Innazitutto cresce il numero delle imprese registrate fino al 30 giugno 2021. Il totale, infatti, sale dello 0,75 per cento a 35629 imprese attualmente registrate negli archivi della Camera di Commercio. Un buon segnale, da questo punto di vista, arriva anche quando si va ad analizzare la situazione relativa alle imprese attive. Anche in questo campo infatti si registra un segno più, e in particolare il numero delle imprese della provincia di Benevento effettivamente attive al 30 giugno del 2021 secondo i dati del Movimprese è di 30716, un aumento del 0,88 % rispetto all'anno precedente. Il valore migliore si registra però sul fronte delle nuove iscrizioni di imprese della provincia di Benevento ai registri della Camera di Commercio, sono 493 nei primi due trimestri del 2021, su di 1,39per cento rispetto al 2020: un dato importante, perché è la risalita più corposa dal 2018, quando si era avuto un vero e proprio boom di iscrizioni, con oltre 700 nuove imprese, e dunque si può dire che la voglia di fare impresa nel Sannio ritorna ai livelli pre covid. Nel 2020 il dato aveva toccato infatti il livello minimo negli ultimi dieci anni, naturalmente a causa delle difficoltà legate alle pandemia di coronavirus. Salgono, ma è fisiologico, anche le cessazioni di imprese, che però sono abbondantemente al di sotto le nuove iscrizioni nei Registri delle Camere di Commercio: sono state 226 nei primi due trimestri del 2021, in crescita dell' 0,64 per cento rispetto al 2020. E dunque si registra un saldo positivo tra imprese e iscritte e imprese cessate di 267 imprese. I movimenti più significativi si registrano per le società di capitale, che crescono dell'1,49 per cento, con 196 nuove iscrizioni (+2 per cento), mentre in difficoltà sono le società di persone in calo dello 0,14 per cento con più cessazioni (13) rispetto alle nuove iscrizioni (9). E sale anche il numero delle imprese artigiane, in grande crisi negli scorsi anni e messe a dura prova prima dalla crisi economica, poi dall'alluvione e poi ovviamente dal coronavirus, per tipologia e peculiarità. Il totale delle imprese artigiane della provincia di Benevento, infatti, ammonta a 4531 imprese, in crescita dello 0,38 per cento. Di queste la quasi totalità (4476) sono attive, anche in questo caso in crescita dello 0,38 per cento. Le nuove iscrizioni di questo tipo di imprese, nei primi due trimestri del 2021, sono state 70 e dunque l'1,55 per cento in più rispetto al totale delle imprese iscritte nel 2020, mentre le cessazioni sono state 53, un saldo poisivo dunque, di poco ma positivo.