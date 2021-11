Natale, Confcommercio a Mastella: «Quest'anno cruciale evitare flop» Romano: «Ecco 5 proposte per l'amministrazione: questa edizione fondamentale per il commercio»

Sul fronte delle attività da proporre a Benevento a Natale interviene anche la Confcommercio, con il presidente Romano che scrive a Mastella:



«Come ogni anno si rinnova l’annosa problematica degli addobbi Natalizi in Città. Apprendiamo dalla Stampa che il neo assessore dott. Luigi Ambrosone sta già lavorando sulla problematica acquisendo anche proposte e supporto operativo: ciò ci aggrada ma non ci tranquillizza. In ragione delle innumerevoli difficoltà palesatesi nel corso delle passate iniziative [val la pena ricordare la riproduzione in luminarie dei disegni degli alunni e, ancora più eclatante, il grande flop delle oramai famose luci a effetto tridimensionali], nella consapevolezza che mai come quest’anno l’iniziativa assume particolare rilevanza per la ripresa post-pandemica, è determinante evitare “incidenti di percorso”.

Le proponiamo, pertanto, dopo aver determinato la somma da spendere, quanto di seguito:

1. invitare un minimo di 5 imprese del settore a proporre all’Amministrazione il loro miglior progetto la cui esecutività sia coerente con la somma stanziata;

2. tempi di realizzazione certi a non oltre il 7 dicembre;

3. tutto il perimetro urbano deve essere interessato dall’iniziativa, dando priorità al nostro patrimonio storico;

4. da escludere CATEGORICAMENTE l’uso dei fili di luce usati precedentemente di proprietà dell’Amministrazione;

5. valutare l’ipotesi di posizionare all’interno della Rotonda dei Pentri la struttura in ferro di proprietà denominata “Presepe Dalisi.

La scelta del progetto esecutivo sarà eseguita a maggioranza in una riunione aperta ai rappresentanti dei comitati di quartiere, a tutte le Associazioni del comparto produttivo e ai rappresentanti delle Pro-loco locali.