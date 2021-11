Barone: «Ires dimezzata nelle Zes anche a imprese già esistenti» Il presidente Asi: «Purché avviino una nuova attività, non svolta in precedenza»

“Il beneficio del dimezzamento dell’Ires nelle zone Zes è esteso anche alle imprese esistenti che avviano una nuova attività non svolta in precedenza”. A dirlo è Luigi Barone, consigliere per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, che richiama la risposta ad un interpello dell’Agenzia delle Entrate. “C’era più di qualche dubbio sull’articolo 1, commi 173-174 della legge di Bilancio 2021, che prevede, per chi avvia una nuova attività nelle Zes, il taglio dell’Ires al 50% per i sei anni successivi al primo anno di imposta. Il dubbio era legato a chi avrebbe potuto godere del beneficio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’arcano, affermando che l’agevolazione possa spettare, oltre che oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle Zes, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina”. Norma che a fine dello scorso anno fu introdotta “grazie all’impegno dell’onorevole Piero De Luca – prosegue Barone - che prevede alcuni obblighi, in particolare: mantenere la loro attività nelle Zes per almeno dieci anni e conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella Zes sempre per almeno dieci anni. Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell'agevolazione di cui si è già usufruito”. Insomma, per il presidente Barone, che richiama l’Agenzia delle Entrate “il beneficio del taglio dell’Ires può essere utilizzato da tutte le imprese, nuove o già operanti anche nelle stesse aree Zes, a patto e condizione che creino una nuova attività con nuovi posti di lavoro”.