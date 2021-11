Monteforte: "L'ambiente è un'emergenza? Come tale va trattata" Il presidente Pi Confindustria: “Basta trafile burocratiche per un settore che porta sviluppo"

“Se l'ambiente è un'emergenza allora trattiamola come emergenza”. Così Claudio Monteforte, presidente Piccola Industria Confindustria Benevento in vista del Pmi Day in programma venerdì e dedicato al tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Anche quest'anno l'evento coinvolgerà numerosi studenti con la cosiddetta “modalità mista, pertanto una parte sarà in presenza e circa un migliaio saranno in collegamento da remoto. L'argomento che tratteremo - precisa l'esponente degli industriali sanniti – ovvero la sostenibilità in tutte le sue sfaccettature è per sensibilizzare le nuove generazioni ad adottare, conoscere e condividere questi argomenti che riguardano tutti”.

Ma, come detto, proprio sul tema ambientale Monteforte ribadisce: “Sentiamo tanto parlare di salvaguardia del Pianeta, Cop26, emergenza ambientale - commenta ancora il presidente della Piccola Industria Confindustria Benevento - ed allora se si tratta di un'emergenza trattiamola come tale. Non è possibile, soprattutto nella nostra provincia dove il comparto energetico ha creato un forte sviluppo e garantisce a centinaia di risorse di poter lavorare in questo settore, che per ottenere un'autorizzazione, per adottare la reale sostenibilità e quindi produrre energie da fonti rinnovabili dobbiamo stare ad aspettare anni e quindi rinviare di continuo. Se è un'emergenza allora rinviamo tutte queste trafile burocratiche altrimenti si finisce che ci vogliono circa una trentina di pareri. Così perderemo altri anni”.

Attenzione, dunque, al futuro dell'ambiente e del territorio, alle nuove generazioni. Ma è proprio sul concetto di futuro che Monteforte chiarisce: “Noi ci rivolgiamo agli studenti, ai giovani, perché sì sono il futuro, ma se continuiamo a dire che sono il futuro i loro problemi saranno trattati in futuro, quindi mai. Noi dobbiamo dire che i giovani sono il presente. Nel momento in cui trattiamo le loro necessità oggi, allora forse avremo un'efficacia maggiore”.