Vigorito: si riparte mettendo l'uomo al centro Al via oggi gli screening di prevenzione oncologica presso le aziende con Confindustria e Asl

“Ci dovrà essere sempre qualcuno che dovrà far battere il cuore oltre che la mente”. Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento, immagina così la ripartenza con “l'uomo al centro, con le sue necessità, i suoi bisogni e la sua forza di risolverli. Cosi si parte e cosi dovremmo arrivare”.

Ed ancora una volta il leader degli industriali sanniti ribadisce l'impegno dell'associazione per la società. Anche oggi, infatti, Confindustria ha garantito il proprio supporto per la campagna di screening gratuiti promossa dall'Asl di Benevento per la prevenzione oncologica. Campagna che questa mattina ha fatto tappa a Limatola presso l'azienda Cosmind Srl.

Dopo il successo della collaborazione avviata nella prima fase della campagna vaccinale con l'attivazione dell'Hub delle Attività economiche e produttive, dunque, questa volta la sinergia pubblico – privato in campo sanitario si rinnova per promuovere la prevenzione oncologica.

“Ogni qualvolta c'è bisogno - assicura il presidente Vigorito - Confindustria scende in campo. E questa è una di quelle occasioni non felici, ma certamente molto utile. La prevenzione in molti casi salva la vita, aiuta ad affrontare con più serenità i momenti difficili. Ed è giusto rispondere presente per queste attività di partecipazione sociale”.

Un impegno che si spera possa contribuire a recuperare tutti gli screening e le attività che, com'è noto, spesso sono state rinviate nella prima fase della pandemia. In linea con la campagna di prevenzione promossa su tutto il territorio provinciale dall'Asl e che da oggi può contare sul coinvolgimento anche delle attività produttive.

E dal presidente Vigirito l'invito ancora una volta è quello di lavorare in sinergia per il territorio, per le persone: “Pensiamo di sensibilizzare anche con visite nelle aziende a recuperare questo rapporto quasi di maggiore fiducia non solo nel sistema sanitario, molte volte ci si distacca dal lavoro di chi quotidianamente si impegna per rendere la vita meno difficile. Noi proviamo a farlo con la solita parola magica: insieme. E sicuramente recupereremo una maggiore solidarietà”.

Gli screening, come annunciato nei giorni scorsi dall'associazione degli industriali sanniti, saranno aperti ai dipendenti delle aziende, alle loro famiglie e tutti i cittadini residenti nella provincia di Benevento.

La mission anche questa volta è “aprire le porte a tutti quando è possibile, tenendo conto delle varie posizioni, dei vari problemi. Tra l'altro è anche un'idea del presidente della Regione De Luca che invita a vaccinare tutti”. Una partecipazione “condivisa anche dagli altri imprenditori e quando possiamo apriamo la porta e andiamo avanti”.