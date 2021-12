Unisannio con Widiba per la crescita del territorio Possibili tirocini negli ufifci della banca

Banca Widiba, realtà da sempre attenta alla tematica dell’inserimento di talenti junior nel mondo del lavoro, dal 2018 collabora insieme ai suoi consulenti finanziari con il dipartimento DEMM (Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi) dell’Università degli Studi del Sannio, nell’ottica della valorizzazione dei giovani del territorio.

La Banca mette a disposizione degli studenti del Corso di Studio di Economia Bancaria e Finanziaria l’opportunità di tirocini presso gli uffici dei suoi consulenti finanziari della provincia di Benevento, consentendo ai ragazzi di conoscere in modo diretto la professione di consulente finanziario e apprenderne le basi, ottenendo 3 crediti formativi per il loro percorso universitario.

I consulenti finanziari hanno, inoltre, partecipato in qualità di relatori sul tema della consulenza finanziaria nell’ambito dei seminari organizzati dalla Prof.ssa Antonella Malinconico, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Ateneo del Sannio. Sempre nell’ottica di dialogare con gli studenti e far conoscere le possibilità di tirocinio, i consulenti finanziari di Banca Widiba sul territorio partecipano anche ai Career Day organizzati dall’Università del Sannio.

Questa collaborazione ha già dato i suoi frutti; infatti, ad oggi, alcuni studenti che seguono il corso di Economia Bancaria e Finanziaria si sono iscritti alla Widi Academy, proposta formativa di Banca Widiba pensata per i giovani talenti che vogliono diventare consulenti finanziari, e uno di loro sta svolgendo il periodo di tirocinio mentre scrive la tesi finale sui temi ESG. La collaborazione fra l’ateneo e la Banca dà quindi valore anche al territorio, formando giovani che potranno esercitare la propria professione in loco, valorizzando i servizi finanziari presenti.

Banca Widiba supporta e accompagna nel processo di crescita i giovani consulenti finanziari anche attraverso processi di formazione interni alla Banca come l’Accademia della Competenze, un percorso che si affianca a quello di preparazione per il superamento dell’esame dedicato agli aspiranti consulenti non ancora iscritti all’albo e al sostegno economico offerto ai giovani nella fase iniziale della carriera.

Questi numerosi percorsi formativi si pongono l’obiettivo non solo di valorizzare i giovani e le loro carriere, ma anche di uniformare il livello delle competenze della Rete Widiba e favorire il ricambio generazionale in un ambiente tradizionalmente “senior”.

Luca Mercaldo, District Manager di Banca Widiba per la provincia di Benevento, commenta: “Collaborazioni come quella con l’Università del Sannio sono un modo efficace per concretizzare il nostro impegno verso i giovani e far conoscere la professione di consulente in modo diretto, trasmettendo loro il nostro know how e la nostra passione. L’ufficio della consulenza finanziari di Banca Widiba nella provincia di Benevento è lieto di lavorare insieme all’Ateneo e di organizzare da diversi anni numerosi appuntamenti con gli studenti. Nel corso del più recente, svoltosi lo scorso 23 novembre, è stato affrontato il tema dell’evoluzione e delle opportunità della consulenza finanziaria in relazione alla nuova normativa SFDR (Sustainable finance disclosure regulation), volta a disciplinare il mondo degli investimenti ESG. Abbiamo assistito ad un grande interesse dei giovani nei confronti della nostra attività e delle tematiche legate alla sostenibilità, a testimonianza di una sempre maggiore sensibilità dei ragazzi verso questi argomenti”.