Dopo Ponte, ecco l'energy point Fontel anche a Benevento Taglio del nastro per la nuova sede dell'azienda da anni attiva nel settore energetico

Dalle grandi aziende alle utenze domestiche, la nuova sfida in campo energetico di Fontel Spa. E così dopo aver inaugurato la sede di Ponte, taglio del nastro anche Benevento per il nuovo punto energy point dell'azienda presente da anni in questo settore.

“Siamo presenti sul territorio da oltre quindici anni”, ha evidenziato Gabriele Fonzone, presidente del consiglio amministrazione della Fontel Spa presente per l'inaugurazione nel centro del capoluogo sannita: “Dopo la grande industria la nostra mission è far conoscere i servizi di energia, gas, telecomunicazioni, di efficienza energetica anche alle utenze domestiche. Perché oggi l'efficienza energetica è importante anche per le singole abitazioni ed è fondamentale anche per questo settore garantire la possibilità di trovare sempre le migliori soluzioni”.

Di qui l'apertura di nuove sedi per garantire un confronto costante e tutte le innovazioni che riguardano il settore energetico. Come ribadito dall'amministratore delegato della Fontel, Davide Fonzone: “Questo settore richiede un'importante politica energetica, ed oggi dobbiamo cercare di trovare le migliori soluzioni per l'efficientamento. Questo soprattutto per un'utenza residenziale. Ecco perché la nostra scelta di aprire punti vendita dedicati sia a Ponte sia a Benevento, e non saranno gli unici nel Sannio e anche nella provincia di Avellino. Proprio perché pensiamo che il residenziale debba avere un punto di riferimento e referenti dedicati”.

Un impegno, dunque, al centro del lavoro svolto anche nel Sannio: “Siamo pronti per questa nuova sfida – ha assicurato Luca Zotti, responsabile Energy Point di Benevento – e dopo Ponte siamo a Benevento. Noi abbiamo puntato tutto sulla relazione con il cliente, siamo vicini alle loro difficoltà, alle problematiche che ci sono nel mondo energetico, pronti a trovare insieme la migliore soluzione”.