Bar e ristoranti, il presidente Confcommercio: "Basta restrizioni" “Attività si sono già adeguate ai vari Dpr, ma se serve pronti a nuovi protocolli"

Commercio, nel Sannio la Confcommercio lancia un nuovo allarme per il comparto. Il presidente Nicola Romano ricorda le varie disposizioni a cui le attività si sono di volta in volta adeguate chiedendo ora attenzione a sostegno del settore, che l'esponente dell'associazione di categoria definisce “l'anello debole”. E domanda: “Chi immagina che dopo le dieci può avvenire il contagio o che possa influire l'asporto delle bibite?”.

Secondo Romano, dunque, servono “soluzioni che possano salvaguardare l'esistenza delle attività produttive. Osservando il Pil - aggiunge - almeno per il commercio e per alcune categorie come ristoranti e bar, oggi siamo alla sopravvivenza almeno di un 30/40 per cento di quelle che erano le licenze di circa cinque anni fa”.

Situazione che si sperava potesse migliorare in occasione delle festività, ma non sembra essere stato cosi: “Veniamo da un periodo natalizio in cui si sperava di riprendere a lavorare, ma tutto questo non è avvenuto. Poi – continua Nicola Romano - bisogna ricordare che i ristoratori hanno attuato tutte le misure previste dai precedenti Dpr, pertanto non si riesce a comprendere ora il motivo per cui questi nuovi provvedimenti per il settore”.

E così il presidente dell'associazione di categoria rivolge ancora un appello purché il settore possa continuare ad operare appieno: “Discutiamo insieme e se dobbiamo andare a rivedere quelle che sono le linee di prevenzione facciamolo pure”.