Mastella e Barone: "Scalo Merci a Ponte Valentino si farà" "Grazie a sinergia istituzionale e impegno finanziario Regione Campania"

“Lo scalo merci a Ponte Valentino sarà realizzato grazie alla sinergia istituzionale e all’impegno finanziario della Regione Campania. Entro il 15 marzo l’Asi presenterà il progetto delle infrastrutture civili mentre Rfi si sta occupando della parte ferroviaria. Sarà un’opera strategica al servizio del mondo produttivo”. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il presidente dell’Asi, Luigi Barone, a margine dell’incontro, da remoto, con il presidente della commissione Trasporti della Regione, Luca Cascone, i vertici territoriali di Rfi e il rappresentante del commissariato di Governo Zes. “Ringraziamo il presidente Cascone per l’impegno in favore di uno scalo merci che connetterà il Sannio alle più importanti piattaforme logistiche nazionali e consentirà alle aziende di movimentare le merci su ferro con risparmi economici e miglioramenti ambientali”, proseguono Mastella e Barone. Lo studio di Rfi prevede un raccordo di 550 metri con cinque binari che si uniscono direttamente all’alta capacità Napoli-Bari e numerose opere civili non solo viarie con al centro il capannone di proprietà Asi Intermode. “Sarà un polo logistico utile non solo alle aziende di Ponte Valentino e di Benevento ma dell’intero territorio sannita. Con Confindustria e mondo dell’impresa stiamo ragionando sulla gestione dello scalo che dovrà rispondere a due caratteristiche principali: economicità ed efficienza per competere sul mercato globale”, concludono il sindaco di Benevento e il presidente dell’Asi sannita.