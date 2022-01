Coldiretti: cordoglio per la scomparsa di Fanzo Masiello: "Perdiamo un protagonista assoluto: scompare un pezzo della storia sannita"

La federazione provinciale di Coldiretti Benevento e il CECAS – Centro Cooperativo Agroalimentare Sannita esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Ciro Fanzo, ex presidente del CECAS e già dirigente di Coldiretti negli anni ’60. “La cooperazione agricola sannita – commenta Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Benevento e neopresidente del CECAS – perde un protagonista assoluto. Con Fanzo scompare un pezzo di storia della nostra provincia, che ha contribuito a garantire dignità e rispetto agli agricoltori attraverso la condivisione di obiettivi e risorse. Il suo esempio non sarà dimenticato e vivrà insieme a noi nelle sfide che ci attendono”.