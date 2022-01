"Continui ritardi pagamenti": sindacati chiedono incontro urgente a Trotta Bus "Avviata prima fase raffrendamento: stanchi di atteggiamenti superficiali dell'azienda"

Ancora caldo il fronte tra lavoratori (e sindacati) e Trotta Bus a Benevento. Dopo le polemiche delle scorse settimane, arriva una richiesta urgente d'incontro delle sigle sindacali, per l'avvio della prima fase delle procedure di raffreddamento.

Filt Cigl con Giuseppe Anzalone, FitCisl con Marra, Uil Trasporti con Pagliuca e Ugl Autoferro con Cella scrivono all'azienda e per conoscenza al Prefetto Torlontano e all'Assessore ai Trasporti Ambrosone parlando dei “... continui ritardi nel pagamento delle spettanze di novembre, della tredicesima mensilità e della mancata elargizione dello stipendio di dicembre che doveva avvenire tra il 10 e il 20”

E dichiarandosi “stanche ormai degli atteggiamenti superficiali assunti dall’azienda nei confronti dei lavoratori e delle sigle sindacali” chiedono: “Un incontro urgente affinché si chiariscano le cause di tali ritardi, capire gli aspetti strutturali della questione e mettere fine a questo stato di cose che turba lavoratori, famiglie e Organizzazioni Sindacali. Pertanto, in considerazione di quanto espresso, invitiamo l’azienda TROTTA a corrispondere nell’immediato lo stipendio di dicembre ai lavoratori. Con la presente si intende avviata la 1° fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi Provvisoria Deliberazione Commissione di garanzia legge 146/90 n.02/13 del 31/01/2002”.