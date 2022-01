Zone Zes. Incontro tra presidente Vigorito, assessore Marchiello e Romano Vigorito (Confindustria): "Incontro importante tassello per stimolare e supportare gli investimenti"

Si è svolto questa mattina, presso la sede dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania, un incontro tra l’assessore regionale alle Attività Produttive Antonio Marchiello, il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, il commissario straordinario del Governo della ZES Campania, Giosy Romano. Le zone Zes, ovvero le Zone Economiche Speciali all’interno delle quali, va ricordato, le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Nel corso dell’incontro, con al centro la politica industriale territoriale per la provincia di Benevento, si è definita una metodologia di lavoro per addivenire ad una ridefinizione della mappatura delle aree ZES, anche in una logica di ampliamento.

Confindustria Benevento, ha già presentato una prima fotografia dello stato dell’arte degli insediamenti produttivi industriali esistenti, tracciando una linea strategica nella quale l’intervento pubblico, pur avendo un ruolo regolatore deve poter valorizzare l’iniziativa imprenditoriale privata nei luoghi in cui essa è presente o intende localizzarsi.

In questa logica, si è convenuto che, a breve, sarà pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse agli investimenti, in modo da comprendere la reale attrattività delle aree e focalizzare sulle stesse gli interventi agevolativi.

Soddisfatto il presidente degli industriali sanniti, Vigorito, per "l’ottima interlocuzione con gli uffici regionali e perché le ZES rappresentano un altro importante tassello, che si aggiunge a quell’insieme di strumenti pubblici agevolativi, necessari a stimolare e supportare gli investimenti privati (come le misure del PNRR rivolte alle imprese e l’iniziativa del Patto territoriale della Provincia di Benevento).

Solo da una sapiente combinazione tra politiche pubbliche di sviluppo e investimenti privati è possibile creare quell’effetto moltiplicatore in grado di portare il massimo dei benefici in termini di incremento del PIL e di occupazione. Su questa strada proseguirà la collaborazione tra Confindustria e Assessorato".