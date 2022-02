"Meno speco, più riciclo", al via la campagna che con Legambiente e Coldiretti Si punta a coinvolgere gli agriturismi per prevenire lo spreco alimentare

“Meno spreco, più riciclo”, per una conversione ecologica del settore della ristorazione, attuando azioni concrete per prevenire lo spreco alimentare. E' l'obiettivo dell'iniziativa che vede in campo pistoranti, mense, agriturismi, banqueting e catering protagonisti della nuova campagna di Legambiente e Contital.

Appuntamento venerdì alle 11 presso l'agriturismo “Le Peonie” a Sant' Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. A introdurre i lavori Nicola De Ieso, Responsabile Relazioni Esterne Coldiretti Campania, a seguire gli interventi di Manuel Lombardi, Presidente Terranostra Campania, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania, Ferruccio Milanesi, Marketing Manager del Gruppo Laminazione Sottile, Massimo Romito, Direttore Eda Benevento e Gennarino Masiello, Presidente Coldiretti Campania.