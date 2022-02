Trotta, i sindacati: "Dipendente non idoneo sospeso: serve incontro urgente" Chiesto incontro ad Ambrosone: "Green pass, ritardi: basta superficialità"

Ancora fibrillazione in Trotta, con i sindacati che chiedono nuovamente di essere convocati per discutere delle problematiche che si sono create nell'azienda che si occupa del trasporto cittadino.

Ai ritardi nella corresponsione degli stipendi si aggiunge stavolta la questione relativa al controllo dei Green Pass, e al caso di un lavoratore sospeso da servizio perché non idoneo.

I sindacati (Filt Cgil, Filt Cisl, Uil Trasporti e Ugl Autoferro, con i rispettivi segretari provinciali Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra, Cosimo Pagliuca, Giovanni Minicozzi), infatti affermano:

“Stanchi degli atteggiamenti superficiali dell'azienda chiediamo un incontro urgente affinché si affrontino le questioni più volte segnalate che creano forti disagi ai dipendenti e un’offerta inadeguata alla clientela”.

Venendo al caso del lavoratore sospeso senza stipendio perché non idoneo le maestranze affermano: “Il giorno 01/02/2022 è stato fatto sospeso senza retribuzione, in maniera del tutto arbitraria, un lavoratore risultato temporaneamente non idoneo, non rispettando così l'accordo sottoscritto con le parti sociali il giorno 04/12/2019 che prevedeva la ricollocazione ad altra mansione del lavoratore”.



E sui ritardi nelle retribuzioni e sui green pass: “Bisogna altresì, fare chiarezza sugli aspetti che hanno ritardato in questi mesi le retribuzioni, senza dimenticare che non è stato predisposto né da parte dell’azienda e né dalle forze dell’ordine i controlli dei Green Pass e dei titoli di viaggio a bordo dei veicoli aziendali vista l'affluenza delle persone e il taglio dei servizi aggiuntivi da parte della Regione Campania, esponendo ad un sovraffollamento dei passeggeri all'interno degli autobus ed esponendo ad un alto rischio di contagio i lavoratori e gli utenti stessi. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, SOLLECITIAMO l’Assessore del Comune di Benevento Luigi Ambrosone a programmare un incontro URGENTE tra le parti e il REINTEGRO IMMEDIATO da parte dell'azienda del lavoratore sospeso. In assenza di celeri risposte ci vedremo costretti ad avviare ogni forma di protesta”.