Pi Confindustria: Lampugnale, Del Sorbo e Santoli rappresentanti nazionali Il sannita entra di diritto in quanto presidente regionale della Piccola industria

Nuova nomina nazionale per il sannita Pasquale Lampugnale, che entra nel Consiglio Centrale della Piccola Industria di Confindustria quale componente di diritto in quanto Presidente regionale e Vicepresidente nazionale. Per la Campania anche Anna Del Sorbo, Presidente Piccola Industria Unione Industriali Napoli; nominata nel corso del Direttivo PI regionale. Massimiliano Santoli, Presidente Pi Confindustria Caserta, entra, invece, a far parte del Comitato di direzione de “L’Imprenditore”, la rivista ufficiale di Piccola Industria Confindustria.

“All'incontro del Direttivo - viene precisato in una nota - hanno partecipato anche i Presidenti degli altri Gruppi PI territoriali campani: Massimo Iapicca (Avellino), Claudio Monteforte (Benevento) e Lina Piccolo (Salerno). Tra le iniziative programmate per l’anno 2022, c’è la presentazione, nella seconda metà di febbraio, del secondo “Rapporto PMI Campania” sull’andamento dell’economia regionale e provinciale nel 2021, volume di studio, ricerca e analisi, che punta ad essere una fotografia della composizione strutturale e della condizione economica e finanziaria del sistema produttivo regionale. Il Rapporto, realizzato da Piccola Industria Confindustria Campania in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ed il supporto di Banca Mediolanum, fa parte di un percorso che vedrà quest’ultima e la Piccola regionale affiancate in una serie di iniziative a sostegno della competitività e della crescita delle PMI”.