Pnrr: il Comune chiama sindacati e associazioni di categoria Invito per la prossima assemblea a Palazzo Mosti, prevista per lunedì

Sindacati e associazioni di categoria invitate dal Comune a partecipare agli incontri relativi al Pnrr. Già per il prossimo incontro, previsto per lunedì pomeriggio, il sindaco Mastella ha inviato una missiva a sindacati e associazioni tra cui Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti e altre per “rappresentare le attività poste in essere dall’Amministrazione comunale di Benevento e di acquisire suggerimenti e indicazioni”. All’incontro prenderanno parte anche i Rettori dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università “Giustino Fortunato”, componenti della Cabina di Regia per il PNRR.