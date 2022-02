Torna la raccolta farmaco: dall'8 al 14 si donano medicine per chi ha bisogno Medicinali donati saranno distribuite a realtà assistenziali e offerte gratuitamente

Torna anche quest’anno, la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco, che, dall’8 al 14 febbraio prossimi, consentirà di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I medicinali raccolti saranno distribuiti a diverse realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e farmaci.

A Benevento e provincia, la raccolta si svolgerà presso le sedici farmacie che hanno aderito. Sette farmacie nel capoluogo: Igea e San Diodato al viale Mellusi, Del Grosso in via Perasso, Italiano e Mercaldo a via Napoli, Fatebenefratelli al viale Principe di Napoli, la parafarmacia Cardone in via dei Longobardi. A Telese Terme la parafarmacia Cardone di viale Minieri, a Sant'Agata de Goti le farmacie Ievoli in piazza del Carmine e la Farmacia Viola in viale Vittorio Emanuele. E ancora: a Vitulano la farmacia Cusano di via Iadonisi, a San Giorgio del Sannio la Farmacia del Progresso e la Farmacia Chiavelli entrambe in viale Spinelli, a Foglianise la Farmacia Pedicini in via Silvio Pedicini, a Ponte la Farmacia Salerno in via Ocone e a Torrecuso la farmacia Pontoriero.

I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti nelle farmacie che hanno aderito all’iniziativa nei giorni di venerdì e sabato prossimi quando si potrà consegnare i medicinali da donare direttamente nelle loro mani. Negli altri giorni sarà comunque possibile (sempre dall’8 al 14 febbraio) donare un farmaco segnalandolo al farmacista che procederà alla raccolta.

Nove gli Enti a cui andranno i farmaci e che avranno il compito di distribuirli ai più bisognosi del territorio. Si tratta di: Caritas Parrocchiale "Il Pozzo Di Giacobbe" della parrocchia Sacro Cuore di Benevento, l’Associazione "Progetto Vita" di Pesco Sannita, i Volontari Protezioni Civile di Benevento, il Cda Interparrocchiale di San Giorgio Del Sannio, la Croce Rossa Italiana Comitato Di Benevento, Fraternità di Misericordia di Benevento, il Cireneo di Sant'Agata de Goti, Pubblica Assistenza Protezione Civile Telesia di Telese Terme e la Misericordia di Torrecuso.

“Negli ultimi anni – ha commentato la coordinatrice Banco Farmaceutico Benevento Antonella Castiello – abbiamo raggiunto risultati importanti. Siamo partiti con otto farmacie nel 2020, nel 2021 siamo passati a dodici e quest’anno siamo riusciti ad intercettare l’adesione di sedici farmacie in tutta la provincia. Anche gli Enti coinvolti sono progressivamente aumentati come è aumentata la portata della raccolta. Nel 2021 abbiamo registrato un +70% di medicinali raccolti. Sono sicura che anche quest’anno, grazie all’impegno dei volontari e dei farmacisti e grazie alla solidarietà dei tanti cittadini che vorranno partecipare alla GRF 2022, potremo migliorarci ulteriormente per dare sempre di più a chi ha bisogno. Invito quindi tutti a partecipare”.