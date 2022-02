BCC San Marco-Calvi: "Non chiuderemo sportello di Baselice" "Il nostro impegno per la comunità delle zone interne resta immutato"

Dalla BCC San Marco arriva una replica in merito alla possibile chiusura dello sportello di Baselice:

"La chiusura dello sportello bancario di Baselice non rientra nei programmi della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi.

Le innovazioni organizzative introdotte nel 2022 rientrano in un più ampio p rogramma di rinnovamento che ha coinvolto in vario modo l’intera rete c ommerciale della banca.

Il nuovo Modello, ridefinito con il sostegno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e finalizzato a realizzare maggiori livelli di efficienza e di redditività aziendale, prevede l’introduzione di nuove strutture specialistiche (Retail, Imprese e Private) e la centralizzazione della Rete delle filiali organizzate per Aree Territoriali. E’ concepito per consentire alla Banca di gestire meglio e con maggiore efficacia le relazioni con la clientela senza, però, rinunciare alla vocazione localistica della BCC, continuando a garantire, con forme diverse dal passato, la prestazione dei servizi bancari a tutte le comunità finora servite.

In particolare la riduzione dei giorni in presenza presso la filiale di Baselice è stata accompagnata dall’incremento del personale addetto da due a tre unità,e dall’attivazione di un ATM evoluto in grado di consentire lo svolgimento di un’ampia gamma di operazioni bancarie senza alcuna limitazione oraria. La filiale, inoltre, è comunque assistita dalle nuove strutture specialistiche che operano a supporto di tutta la clientela del territorio.

In queste prime settimane del 2022, nonostante le comprensibili e prevedibili criticità legate al cambiamento, l’attività corrente non ha subito rallentamenti rilevanti e buona parte degli utenti, che hanno potuto usufruire regolarmente dei servizi, ha colto l’utilità delle misure organizzative adottate.

Contiamo, comunque, di poter incontrare al più presto i soci di Baselice con una riunione, già prevista per la fine del 2021 ma rinviata a causa dell’inasprirsi dell’emergenza sanitaria, per illustrare in maniera approfondita la politica di riorganizzazione posta in essere, peraltro già preannunciata nell’assemblea dei soci del 2020 con la relazione sulla gestione.

Il nostro impegno per le comunità delle zone interne della Provincia di Benevento resta immutato. Cinque delle nostre filiali sono dislocate nel territorio della Comunità Montana del Fortore e siamo consapevoli del ruolo determinante che la BCC, oramai unica rappresentante del sistema bancario provinciale, svolge per la difesa del tessuto produttivo e sociale del territorio non soltanto di Baselice ma dell’intera area.

Il cambiamento che stiamo attuando è indispensabile per poter assicurare la presenza, anche per il futuro, di un istituto bancario al passo con i tempi e attento ai bisogni del proprio territorio".