Pnrr, Barone: "Zes finanziata con altra misura. Lavoriamo per creare sviluppo" La replica del presidente dell'Asi Ponte Valentino al gruppo Pd in Consiglio

In merito alle dichiarazioni del gruppo Pd del Comune di Benevento sulla mancata presenza della Zes di Benevento tra i finanziamenti previsti nel Pnrr, il presidente dell’Asi, Luigi Barone, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La Zes di Benevento è stata finanziata con altra misura e soltanto per questo motivo non risulta nell’elenco del ministero della Coesione Territoriale. Grazie all’impegno della Regione, del presidente della commissione Luca Cascone e del sindaco Mastella abbiamo avuto finanziato, unica Asi in Campania, dal Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) due progetti, per un importo di circa 6 milioni di euro, per il riammodernamento della viabilità e di altre strutture dell’agglomerato di Ponte Valentino. Sempre per la Zes di Ponte Valentino abbiamo già l’impegno della Regione Campania per il finanziamento dello scalo merci sulla linea alta capacità-alta velocità Napoli-Bari e riguardo i bandi Pnrr, invece, stiamo lavorando con la Cabina di Regia del Comune ad alcuni progetti strategici e tra questi la messa in sicurezza dell’intera area rispetto ai fiumi Tammaro e Calore. In sinergia con il Comune di Benevento, la Provincia, l’Università e il mondo associativo siamo quotidianamente impegnati per migliorare l’area industriale e renderla appetibile ai nuovi investitori per creare così sviluppo e occupazione”.