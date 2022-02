Camera di Commercio: interrogazione di Abbate "Tanto tempo per l'emanazione del decreto"

Interroga De Luca e l'assessore alle attività Produttive della Regione Campania il consigliere di Noi Campani, Gino Abbate

“Nel corso del Consiglio regionale, ho rivolto una formale interrogazione a risposta immediata al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore alle Attività Produttive relativamente al Decreto Regionale con il quale si è istituito il Consiglio della nuova Camera di Commercio Irpinia-Sannio”.



“Attraverso questo atto – aggiunge – ho richiesto sapere quali azioni intenda assumere l’Assessorato AA. PP. della Regione Campania al fine della salvaguardia degli interessi e dei diritti delle Imprese. Come lo stesso Assessorato intenda giustificare la mancata promulgazione del DPGR. Se ritiene, inoltre, nell’interesse delle Classi imprenditoriali, di esercitare i poteri previsti finalmente promulgando il DPGR di ripartizione dei seggi del consiglio della nuova Camera di Commercio Irpinia-Sannio".



Abbate spiega: "I Consigli camerali delle Camere di Commercio di Avellino e Benevento hanno volontariamente deliberato la fusione dei due Enti, rispettivamente nel mese di luglio e in quello di settembre 2016, antecedente quindi al Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, atto normativo che ha rivoluzionato il sistema Camere di Commercio mirando al ridimensionamento delle stesse. In seguito il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 16 novembre 2016 ha istituito la nuova CCIAA Irpinia Sannio nominando commissario ad acta della procedura il dott. Luca Perozzi, Segretario Generale della CCIAA di Avellino, successivamente divenuto anche Segretario Generale della CCIAA di Benevento.



L’iter procedurale di istituzione del Consiglio della nuova CCIAA Irpinia Sannio si è protratto ingiustificatamente per oltre 5 anni, tempistiche dovute dapprima da parte del commissario ad acta che solo a marzo 2018 ha provveduto alia trasmissione degli atti al Presidente della Giunta regionale della Campania e successivamente dall'Organo regionale -assessorato AA.PP.



Con Determinazione n. 1/2022, ha provveduto finalmente ad avviare la Selezione per Nomina del Segretario Generale



Auspico – conclude il consigliere regionale – che la Regione Campania dimostri la sua vicinanza alle Aree Interne accelerando i processi di rilancio del commercio, dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, dei servizi e del turismo attraverso l’emanazione del decreto de quo".