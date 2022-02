Infrastrutture, la Cgil promuove il confronto con amministratori e deputati "Il Pnrr occasione irripetibile per il territorio"

“Confidando nella sensibilità dei nostri rappresentanti istituzionali a livello locale, regionale e nazionale, nei giorni scorsi, abbiamo riproposto nuovamente, come Cgil di Benevento, il tema delle infrastrutture e logistica; tema che, in questi anni, con determinazione è stato più volte rilanciato dalla Filt, Categoria della Cgil che organizza i lavoratori dei trasporti”. Così in una nota del sindacato torna sul tema infrastrutture e sul Pnrr ribadisce: “Oggi rimarchiamo maggiormente tale concetto, perché la crisi pandemica ha ulteriormente indebolito la nostra provincia; quindi è indispensabile aprire una vertenza di carattere Confederale sul tema delle infrastrutture del

Sannio. Il Pnrr è un’opportunità irripetibile, ma da solo non basta, perché, in assenza di progetti concreti e realizzabili, il rischio di perdere le risorse c'è ed è molto forte: è proprio questo che bisogna assolutamente evitare. Non possiamo consentire che ulteriori giovani abbandonino il nostro territorio; molto dipenderà dalle nostre azioni. Il futuro non è ancora deciso per questa comunità, occorre costruirlo in fretta, creando rete tra tutti, e riconsegnando, in maniera sinergica, una vera e propria competitività e crescita al Sannio”.

Un tema che sarà al centro della conferenza stampa di venerdì 25 febbraio ore 10, presso la Stazione di servizio, località Paupisi della statale per Caianello, alla quale, oltre agli organi di informazione, abbiamo invitato gli amministratori provinciali e comunali, e deputazioni e partiti del Sannio.

“A seguito dell’invito – continua la nota della Cgil - abbiamo tenuto un incontro con l’on. Umberto Del Basso De Caro, da questi proposto, con il quale c’è stato un confronto che, partito dalle drammatiche urgenze di intervento sulla Telesina, si è ampliato all’intera rete stradale e ferroviaria che riguarda la nostra provincia, sui lavori in essere, su quelli in programma, su quelli da prevedere. È stato un proficuo incontro, in cui ci si è trovati concordi che sia decisivo, per una crescita equilibrata della provincia, che tutte le forze democratiche, politiche e sociali, e l’associazionismo si battano per un utilizzo dei fondi del Pnrr in grado di avviare lavori non finalizzati a se stessi, ma utili e capaci di creare lavoro duraturo nel tempo.

Dopo la Conferenza stampa del 25, terremo altri incontri con i soggetti politici e sociali che saranno disponibili. Riteniamo necessario costruire una rete di rappresentanti politici e sociali, che, partendo dalle singole specificità, possa ragionare sul futuro e le esigenze del Sannio, andando oltre gli “specialismi” degli esperti”.