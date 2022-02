Meccanica di Precisione. La Cosmind prepara i giovani del Lucarelli Gli studenti apprendono l’utilizzo delle nuove strumentazioni meccaniche

Avviato, presso la Cosmind, un percorso di collaborazione e di alternanza Scuola-Lavoro che vedrà coinvolti gli studenti degli ultimi tre anni degli istituti interessati, in linea con il principio della Scuola Aperta.

Si è tenuto ieri, in azienda, il primo incontro con le classi quinte dell’Istituto Tecnico Industriale G. Bosco Lucarelli di Benevento, indirizzo Meccanica- Meccatronica- Energia.

In totale 33 giovani studenti sono stati ospitati presso lo stabilimento produttivo di Limatola dove hanno avuto modo di vedere da vicino una realtà produttiva, attiva nel segmento della meccanica di precisione, al passo con i tempi ed all’avanguardia per tecnologia e professionalità.

“Abbiamo realizzato questa iniziativa animati dall’esigenza di avvicinare i giovani alle aziende del territorio volenterose di accoglierli e guidarli in un percorso formativo da ealizzare in un ambiente lavorativo sano dove crescere e formarsi", ha spiegato la C.F.O. & Chief Human Resources Officer, Clementina Donisi che aggiunge: "Credo sia indispensabile intercettare le giovani menti prima che lascino il nostro territorio alla ricerca e con la prospettiva di un impiego stabile e ben retribuito nel Nord Italia. Ritengo quello del lavoro al nord sia un falso mito. Il lavoro c’è anche al sud e nei territori interni come il nostro. Al sud non mancano né le aziende né il lavoro. Ciò che occorre sono i servizi al territorio!. Sin dal primo incontro, abbiamo condiviso obiettivi e vision con la professoressa Maria Gabriella Fedele, Dirigente dell’ITI che ringrazio particolarmente per la passione che dedica al proprio lavoro e la lungimiranza mostrata nel progetto. Ringrazio anche i professori Caso e Gaetano, per l’impegno e la dedizione che hanno messo nell’iniziativa. Senza trascurare la grande preoccupazione dovuta alle recenti vicende internazionali abbiamo l’obbligo ed il dovere, come scuola e come impresa, di dare ai nostri giovani una prospettiva di FIDUCIA nel futuro…sempre e nonostante tutto”.