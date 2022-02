Imprese, Ance a confronto in Regione su tariffe e aumento costi Il presidente di Benevento Ferraro spiega: impegno per il settore e attenzione in vista del Pnrr

Se da un lato il mondo delle imprese appare tra i settori destinati a trainare la ripresa dall'altro resta la preoccupazione per l'aumento dei costi delle materie prime, soprattutto in vista del Pnrr. Temi al centro del confronto che, com'è noto, si è svolto questa mattina in Regione con il Governatore De Luca, i vertici Ance Campania e gli esponenti territoriali dell'associazione costruttori.

E dal Sannio il presidente di Ance Benevento, Mario Ferraro garantisce l'attenzione per il settore e al termine dell'incontro a Palazzo Santa Lucia spiega: “A preoccupare sono soprattutto le gare in vista del Pnrr per il rincaro dei prezzi. La Regione si è mostrata aperta a trovare una soluzione adeguata e uno studio per individuare quali siano stati gli aumenti maggiori”.

Aumenti che come detto “in questo momento storico”, si ritiene possano riguardare soprattutto le “materie prime”.

Di qui l'impegno per “cercare insieme alle Istituzioni di avere un maggiore controllo, verificando il tariffario in attesa della conferenza Stato – Regione, quando si auspica – spiega l'esponente sannita dell'associazione costruttori - venga adeguato il prezzario a livello generale e non singolarmente”.

Un impegno per il settore che come detto anche sul territorio sannita fa registrare “un'importante crescita delle imprese”.