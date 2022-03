Mataluni: "Ok a lavori per completare Fondo Valle è notizia molto positiva" Il presidente di Confindustria Giovani Benevento: "Modello di sinergia che funziona"

Anche il presidente di Confindustria Giovani Benevento, Biagio Flavio Mataluni, interviene sull'ok alla gara per il completamento del IV lotto della Fondo Valle Isclero: "Le cose positive vanno sempre sottolineate, i modelli virtuosi di amministrazione vanno lodati.

Ed è sicuramente positivo che finalmente sia stato mandato a gara il quarto e ultimo lotto della Fondo Valle Isclero.

E' un modello virtuoso quello che ha visto mettere in capo la cooperazione istituzionale tra Regione Campania, Provincia e Comuni per arrivare al risultato.

Aggiungerei anche le associazioni di categoria: Confindustria e Ance tra le altre.



Io stesso, come presidente di Confindustria Giovani, avevo fatto appello in una lettera al ministro Carfagna per il completamento dell'opera: ritenendola fondamentale per il Sannio e per la Valle Caudina altrimenti tagliata fuori dall'innegabile processo di sviluppo infrastrutturale che innegabilmente sta interessando il territorio.

E devo dire che nell'incontro tra Confindustria Giovani e il presidente della Commissione Regionale Trasporti, onorevole Luca Cascone, avevo ricevuto rassicurazioni proprio riguardo al completamento dell'ultimo lotto della Fondo – Valle – Isclero.



L'augurio e l'invito, a questo punto, è che si proceda nella maniera più celere possibile: e ho pochissimi motivi per dubitare che ciò avvenga.

Do atto, dunque, al Governo Regionale di aver mantenuto le promesse e ringrazio tutti, nessuno escluso, quelli che si sono adoperati per un risultato così importante: mi auguro allo stesso tempo che questo modello operativo, che vede le amministrazioni pubbliche, gli enti e le associazioni uniti per il bene del territorio, sia replicato nel breve periodo...attesa l'importanza delle sfide che attendono i nostri territori".