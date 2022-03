Consorzi: lavoratori senza stipendio da 4 mesi. Sindacati chiamano Prefetto "Dal 2018 si attende trasferimento ad Ato Rifiuti: c'è preoccupazione"

Chiedono l'intervento del Prefetto i sindacati Uil Trasporti, con segretario provinciale Cosimo Pagliuca, ed Fp Cgil con Antonio Tizzani, per i lavoratori dei consorzi, senza stipendio da ormai quattro mesi: “Le Scriventi OO.SS. chiedono l’autorevole intervento di Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento per porre fine alla criticità che sta vivendo il personale dei Consorzio dii Bacino BN1, BN2 e BN3.

Difatti, il personale, dislocato dal 2018 presso i siti dismessi del territorio Provinciale in un progetto regionale che è tuttora in attesa di essere trasferito all’Ato Rifiuti, non sta ricevendo gli emolumenti da circa quattro mesi, nonostante il proprio impegno quotidiano di vigilanza e ripristino ambientale dei siti dismessi.

La FpCgil e la Uilt, che si sono rese interpreti della loro vertenza storica (iniziata nel luglio 2010) promuovendo, come Organizzazioni responsabili, le istanze dei lavoratori a diversi livelli Istituzionali, sono chiamate a rappresentare ancora una volta le necessità degli stessi lavoratori, bisognosi di un sostegno economico che assicuri una vita dignitosa per sé e per tutto il proprio nucleo familiare.

Da parte nostra, non possiamo non manifestare una sentita preoccupazione per sollecitando l’immediato pagamento di quanto dovuto in tempi rapidi e certi.

Inoltre, denunciamo una forte tensione tra i lavoratori, che potrebbe sfociare in gesti inconsulti e in proteste clamorose, non gestibili da queste OO.SS..

Pertanto, ci appelliamo al senso di responsabilità Istituzionale sia da parte della Regione Campania, nella persona dell’On. Bonavitacola, che nel Commissario Liquidatore del Consorzio NA/CE Dott. Ventriglia.

Confidando nel Suo operato, sempre attento ai lavoratori e al territorio, restiamo in attesa di un suo positivo e autorevole intervento a favore di questa platea di lavoratori così penalizzata”.