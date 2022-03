Stop autotrasporti. Aslim: "Vicini agli imprenditori" Fucci: "Aumento carburanti porta a indebitamento e difficoltà"

"Da oggi 12 marzo le imprese di autotrasporto spontaneamente non sposteranno i propri mezzi fino a quando non si ripristineranno le condizioni, economiche e normative in grado di evitare l’indebitamento delle

imprese di autotrasporto."

E' quanto emerso dalla riunione degli imprenditori dell'autotrasporto merci della Campania.

"In qualità di Associazione di categoria che tutela gli imprenditori, siamo vicini a questo genere di iniziativa anche perchè uno dei nostri soci più importanti si è reso promotore di tale iniziativa, amministratore di un'azienda di Trasporti e Logistica in provincia di Caserta.

Il giovane Francesco Tauro, amministratore della Tauro Srl trasporti e logistica, ha partecipato anche venerdì 4 marzo alla trasmissione Globus television, per raccontare quanto l'aumento del carburante gravasse sulla sua attività, affiancato in trasmissione da me e dall'avvocato D'Agostino."

Questa la dichiarazione di Fucci, Aslimitaly, che ha raccontato anche, che durante la trasmissione, è intervenuta la senatrice Sandra Lonardo.