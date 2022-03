Spesa dipendenti pubblici: in Campania spesa spropositata per gli straordinari Per gli stipendi ordinari è regione più virtuosa del sud...ma spesa abnorme per gli straordinari

Virtuosa rispetto alle altre regioni del sud per gli stipendi del personale, sprecona, più di tutte le altre regioni, per quel che riguarda gli straordinari dello stesso personale.

E' il quadro che emerge per quel che riguarda la Campania dall'ultima inchiesta della Fondazione Gazzetta Amministrativa, elaborata per Adn Kronos.

La Campania ha speso per il personale a tempo indeterminato quasi 115 milioni di euro nel 2020. Una spesa non troppo alta secondo la Fondazione che assegna una “A” come rating alla Campania, inserendola tra le regioni virtuose. Diversamente dalle altre regioni del sud, a partire dalla Sicilia che con oltre 424 milioni di euro oottiene una C, di gran lunga peggiore d'Italia.



Un risultato che però la Campania ottiene quando si passa ad analizzare gli “straordinari” pagati: ben 40 milioni di euro solo nel 2020, di gran lunga la spesa superiore a tutto il resto delle Regioni italiane. Ma può essere anche un tratto distintivo positivo, segno che negli enti locali campani si lavora molto di più rispetto al resto d'Italia.

Nel dettaglio provinciale sono virtuose Avellino e Benevento: entrambe ottengono una A alla voce “Spesa per il personale a tempo indeterminato”, con 6,7 milioni per Avellino e 7,5 per Benevento. Tripla A per Avellino alla voce straordinari, con soli 26mila euro pagati nel 2020, mentre una sola A per Benevento, dove la spesa per gli straordinari è stata di 172mila euro.



Virtuosa anche Caserta, che ottiene una A per i 7,8 milioni di stipendi ordinari, ma non sono disponibili i dati degli straordinari.

Doppia A in entrambe le voci per Napoli: 120 milioni per l'ordinario, 2,7 milioni per gli straordinari.

Salerno ottiene invece una A alla voce ordinario, con 21,6 milioni, mentre non sono disponibili le voci di spesa per gli straordinari.

Emerge tuttavia un gap evidente: nel dettaglio regionale la Campania è come detto ultima per pagamento degli straordinari, con 40 milioni di euro... il dettaglio provinciale però mette in luce i soli dati di Avellino, Benevento e Napoli per questo campo, e la somma arriva a circa 3 milioni di euro...gli altri 37 milioni sono tutti di Caserta e Salerno?