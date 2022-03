Demografia: disastro Sannio, 9mila abitanti in meno in due anni I dati Istat: e in cinque anni il territorio ha perso quasi 18mila residenti

Ancora una volta il dato è pessimo. Meno rispetto al 2020, ma di certo non da fare salti di gioia. L'erosione demografica per la provincia di Benevento nel 2021 ha prodotto un nuovo risultato nefasto: 3400 abitanti in meno al 31 dicembre 2021, come ha certificato il sistema demografico dell'Istituto Nazonale di Ricerca.

Un calo che è meno massiccio rispetto al 2020 (quando però a gennaio, febbraio e marzo si sono fatti i conti con il boom di casi covid ancora in assenza, nella stragrande maggioranza dei casi, di trattamenti vaccinali): in dodici mesi, due anni fa, si erano persi 5602 abitanti.



E cumulando i dati tra 2021 e 2020 si scopre che il Sannio ha perso 9mila abitanti in due anni: è come immaginare che in soli due anni scomparisse pressoché l'intera San Giorgio del Sannio, il terzo comune più popoloso della provincia di Benevento.

Pesa, di consueto, il saldo naturale: 3588 morti contro 1663 nuovi nati. Con i decessi che come evidente sono più del doppio delle nuove nascite, e anche il saldo migratorio è costantemente negativo, andando ad aggiungere ulteriore depauperamento demografico.



Il dato significativo, ed anche un colpo d'occhio piuttosto “impattante”, è osservare come ad oggi il numero di abitanti della provincia di Benevento sia 262mila, solo nel 2018 era a 280mila: 18mila persone perse in poco meno di cinque anni a testimoniare di quanto sia galoppante lo spopolamento.