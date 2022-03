Ance Benevento, il 24 marzo si riunisce l'assemblea "L’occasione anche per parlare di innovazione e dei suoi campi di applicazione in edili"

E' in programma per il prossimo 24 marzo, a partire dalle ore 16, l’Assemblea di ANCE Benevento. Un appuntamento atteso, un momento di dibattito sui temi dell’edilizia e di confronto rispetto alle tematiche di maggiore interesse per il mondo edile.

"Molti gli ospiti della rete ANCE nazionale e regionale che unitamente alle istituzioni, tra cui Inail, Ispettorato e Asl, e attraverso le proprie testimonianze - spiegano gli organizzatori - accenderanno i riflettori su obiettivi e priorità tracciati per i settore. Numerose le questioni che saranno affrontate: dal caro materie, agli appalti, dalla sicurezza alla sostenibilità. L’Assemblea, inoltre, rappresenterà anche l’occasione per parlare di innovazione e dei suoi campi di applicazione in edilizia".

"Negli anni sono state sviluppate molteplici tecnologie capaci, attraverso anche semplici customizzazioni, di trasformarsi in soluzioni per le imprese edili. Parlane e confrontarsi vuol dire aprirsi a nuove opportunità, accrescere le competenze e favorire lo sviluppo". I lavori si terranno presso la struttura “Al Borgo degli Angeli”, a San Nicola Manfredi (Benevento).