Torna a crescere l'export per le aziende sannite Bene il 2021: resiste l'agricoltura

Torna a crescere l'export per la provincia di Benevento, ed è un'ottima notizia. Negli ultimi dati raccolti dall'Istat, infatti, si nota che l'export commerciale rispetto al 2020 è tornato a crescere nel 2021, osservando il dato provvisorio dei 4 trimestri del 2021.

Nel 2020, infatti, com'è noto e come ovvio si era registrato un calo dell'export commerciale delle aziende sannite per via del covid.

Nel 2021, in particolare nell'ultimo trimestre il volume delle esportazioni commerciali delle aziende sannite è tornato a crescere, seppur di poco cumulando i diversi periodi.

Se nel 2020 le aziende sannite avevano esportato prodotti per 208 milioni di euro nel 2021 l'export risale a 211 milioni di euro. Ciò, come detto, in particolare grazie al boom dell'ultimo trimestre del 2021, dove le esportazioni di merci prodotte da aziende sannite è arrivato a 60 milioni di euro. Nello stesso periodo del 2020, quando com'è noto la pandemia da covid 19 era nella fase più difficile vista la concomitante assenza di vaccini, le esportazioni erano ferme a 53 milioni di euro.

Pressoché identiche, andando ad analizzare i singoli settori i volumi delle esportazioni di prodotti agricoli delle aziende nel Sannio, che tuttavia fanno registrare una leggere crescita, dai 18,1 milione di euro del 2020 ai 18,8 milioni di euro del 2021.

Leggero calo invece per le esportazioni delle aziende manifatturiere sannite, che passano da 188,7 milioni di euro del volume di vendite all'estero nel 2020 a 187,3 nel 2021.

In calo invece le importazioni, che passano dai 217 milioni di euro totali del 2020 a 215 milioni di euro nel 2021.