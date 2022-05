Stop burocrazia, avanti infrastrutture. Rillo: così crescono le imprese In vista dell'assemblea di Confindustria di lunedì il vice presidente traccia la linea

“Lo sviluppo delle infrastrutture e la lotta alla burocrazia”.

In vista dell'Assemblea di Confindustria in programma lunedì a Benevento, introdotta dal numero uno degli industriali sanniti, Oreste Vigorito e conclusa dal Governatore Vincenzo De Luca, il vice presidente di Confindustria Fulvio Rillo punta l'attenzione sugli obiettivi da raggiungere.

“Confindustria Benevento ha lanciato una serie di ipotesi, strategie che vorremmo condividere con la parte politica e istituzionale, in particolare con la Regione Campania e con il Governo centrale – esordisce Rillo – perchè è necessario un lavoro comune. Come dice anche il presidente Vigorito, infatti, da soli non si va da nessuna parte. E' essenziale lavorare insieme verso un solo obiettivo e in particolare contro quel muro che si chiama burocrazia”.

La lotta alle lungaggini imposte dall'amministrazione è e rimane un tema importante su cui agire.

Poi l'imprenditore parte proprio dal percorso condiviso che dovrebbe essere base per il raggiungimento degli obiettivi per il territorio, riassunti nell'acronimo Situs, cioè Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile.

“Se i luoghi non sono raggiungibili è difficile realizzare ogni obiettivo – incalza Rillo – dal turismo alla possibilità di far rete tra imprese. Senza la possibilità di spostarsi in modo celere da un luogo all'altro tutto diventa al limite del possibile”.

E dunque rilancia il tema delle infrastrutture: dalle ferrovie alle strade. “La battaglia di oggi è ancora questa” conclude Rillo.