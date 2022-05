Sannio attrattivo, sostenibile, connesso: domani l'assemblea di Confindustria Presente anche il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca

Si terrà domani, 9 maggio a partire dalle 11, presso l'auditorium di San Vittorino a Benevento l'assemblea generale dei soci di Confindustria.

Lavori con al centro l'idea di un Sannio connesso, attrattivo, sostenibile.

Connesso perché le infrastrutture sono chiaramente cruciali per le aree interne, su tutte l'Alta Velocità – Alta Capacità Napoli – Bari, lo scalo merci a Ponte Valentino in area industriale, e chiaramente il potenziamento delle connessioni local.



Attrattivo perché le Zes, Zone Economiche Speciali, rappresentano un'opportunità straordinaria assieme ad altri fattori da sfruttare come la presenza dell'Università, la vocazione turistica da incentivare e non solo.

Sostenibile perché il Sannio è notoriamente e naturalmente territorio vocato alle energie alternative: è produttore di un terzo dell'energia eolica dell'intera regione Campania e punta ad interventi di potenziamento delle rinnovabili.



Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Presidente facente funzione della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, il componente della Direzione operativa Infrastrutture Rfi Giulio Del Vasto, il deputato Piero De Luca e il Commissarrio Zes Campania Giuseppe Romano, il presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile Edoardo Ronchi e il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Nel merito il presidente di Confindustria Oreste Vigorito aveva specificato: “Un territorio come quello sannita deve costruire risorse o valorizzarle laddove già presenti. Quelle che abbiamo indicato, e cioè infrastrutture, zes, energie alternative, sono quelle che secondo le strategie dell'Unione Europea dovrebbero aiutare a riempire il gap tra aree interne e zone costiere: in questa ottica essere uniti, come siamo, con i presidenti di tutte le altre Confindustrie provinciali e con quelle regionali è importantissimo. Così come l'attenzione della Regione: all'epoca del nostro insediamento facemmo un appello e devo dire che non è caduto nel vuoto. Sono convinto che raccoglieremo i frutti di una semina che c'è stata”.